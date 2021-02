“Spacco tutto”, si presenta in casa della madre e la minaccia per denaro: in carcere figlia violenta

Era stata “mandata via” per i suoi comportamenti, ma la misura di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa che il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce aveva firmato perché indagata per maltrattamenti in famiglia ed estorsione contro i genitori, non sono bastati a fermare una 37enne di Trepuzzi che, senza alcun preavviso, si è presentata nell’abitazione della mamma, minacciando di “spaccare tutto”.

Dopo l’ultima sfuriata, la donna è stata arrestata in flagranza di reato dai Carabinieri del comando locale. E per lei si sono aperte le porte del Carcere di Lecce, dove è stata accompagnata dagli uomini in divisa, una volta concluse le formalità di rito.

Come detto, nonostante i provvedimenti del Gip, la 37enne si è presentata in casa della mamma, esigendo che la poveretta le consegnasse somme di denaro non meglio specificate. Non si è fermata alle pretese, ha anche minacciato la donna che se non avesse acconsentito alle sue richieste avrebbe spaccato tutto.

Arrestata, è stata accompagnata presso la Casa Circondariale dove si trova ora a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.