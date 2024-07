Nasconde la cocaina nella pettorina del cane, scatta l’arresto per la padrona

Detenzione ai fini di spaccio. Con questa accusa i Carabinieri della Compagnia di Casarano, impegnati in un servizio di controllo del territorio per ‘combattere’ il consumo di sostanze stupefacenti, hanno arrestato, in flagranza di reato, una donna sorpresa con 10 grammi di cocaina. Droga che aveva tentato di nascondere nella pettorina del cane.

Tutto è cominciato durante un controllo alla circolazione stradale sulla Statale 274. All’altezza dello

svincolo di Gemini, gli uomini in divisa hanno fermato un’utilitaria con a bordo un uomo e una donna. Durante l’accertamento, solitamente di routine, i militari dell’Arma hanno deciso di passare ad una perquisizione dei due occupanti concluso con il ritrovamento di una confezione contenente circa 10 grammi di sostanza stupefacente, cocaina probabilmente. La droga era stata nascosta, stando alla ricostruzione dei Carabinieri, all’interno della pettorina del cane della donna.

Il controllo, a quel punto, è stato esteso anche alle abitazioni dei due sospetti. In casa della donna, i Carabinieri hanno trovato tutto il materiale necessario per la presunta attività di spaccio, ovvero

oggetti per il confezionamento, peso e taglio.

La donna è stata arrestata e, come disposto dal PM di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, accompagnata presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari. L’uomo, invece, è stato denunciato in stato di libertà per concorso nel reato.