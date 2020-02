Sorpresi mentre tentano di rubare un’auto, zio e nipote finiscono in manette a Porto Cesareo

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce allo scopo di prevenire e reprimere i reati predatori.

Nello specifico a Porto Cesareo, i militari della Stazione locale, in località “Punta Prosciutto, nel corso di un servizio specifico finalizzato alla repressione dei furti di autovetture, hanno tratto in arresto Salvatore Simmini, 51enne e il nipote Christian Simmini, 19enne

I due, poco prima, sono stati sorpresi e subito bloccati, mentre erano intenti forzare la portiera di un’autovettura.

In seguito a una perquisizione sono stati rinvenuti nella loro disponibilità: 1 punzone per scassinare serrature; 2 chiavi inglesi; 1 cacciavite; 1 centralina elettronica “Obd” per auto modificata.

Il tutto è stato posto sotto sequestro. Il mezzo restituito alla legittima proprietaria e gli arrestati, dopo le formalità rito, tradotti presso proprio domicilio come disposto dall’Autorità Giudiziaria.