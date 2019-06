Art Happening conclude la sua edizione, il Giannelli di Parabita conquista tutti con la “Carmen” di Bizet

A Gallipoli l’arte è di casa. Lo scorso 28 maggio il Teatro Italia del comune salentino ha ospitato lo spettacolo dell’Istituto d’Istruzione secondaria superiore “Giannelli” di Parabita, uno spettacolo che mette in concreto quello che gli studenti apprendono. Ad essere portata in scena è “Carmen” di Georges Bizet, rappresentata grazie al costante impegno di una scuola che vuole insegnare facendo. E per chi se lo fosse perso, si fa il bis questo 2 giugno in Piazza S. D’Acquisto di Parabita.

Un compito non facile quello degli studenti del comune salentino che si sono confrontati in prima persona con il mondo dell’arte, con il “fare l’arte”, nell’ottica di una scuola-bottega dove ogni insegnamento è recepito grazie alla pratica e non solo allo studio.

Per l’occasione, docenti e allievi hanno lavorato insieme, mettendo in atto un continuo scambio di idee per portare in scena non solo un’opera della tradizione coreutica classica ma una pratica quotidiana fatta di lavoro e di ricerca. Tutto teso ad un importante obiettivo: superare la didattica intesa in modo classico, mescolando i diversi saperi e adoperando una capacità di lavorare insieme.

E come ogni anno, sotto la dirigenza del preside Cosimo Preite, Art Happening conferma l’obiettivo e conclude l’anno in bellezza. Alla base di questa edizione, ancora una volta, c’è l’obiettivo di dare visibilità e concretezza ai risultati conseguiti durante l’anno scolastico.

“Art Happening è un contenitore culturale strepitoso – dichiara il Dirigente Cosimo Preite – garantisce la diffusione dei risultati e della missione educativa, accrescendo la legittimazione sociale della scuola come entità istituzionale al servizio del territorio, “bene comune”, portatrice di interessi sociali e garante di reali servizi alla persona”.