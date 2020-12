“Buon anno”, dopo gli auguri assaltano il portavalori. Rapinatori in fuga con un bottino da 100mila euro

Hanno aspettato con pazienza l’arrivo del portavalori davanti all’ufficio postale del rione Sant’Elia, a Brindisi. E quando una guardia giurata è scesa dal furgone blindato stringendo tra le mani il sacco pieno di denaro sono entrati in azione. Con il volto coperto da un passamontagna e stringendo tra le mani delle armi, hanno costretto il vigilantes a consegnargli il bottino. 100 mila euro in contanti, soldi destinati a pagare le pensioni di gennaio, in anticipo come accade da mesi per evitare “assembramenti”.

Pochi minuti, tanto è durato il colpo andato in scena sotto lo sguardo terrorizzato di alcuni testimoni. Una decina di clienti che si erano messi in fila poco prima dell’orario di apertura, molti pensionati. Qualcuno, come ha raccontato gli uomini in divisa, ha sentito un componente della banda augurare “Buon Anno” alla guardia, prima di minacciarla.

La fuga

Dopo l’ assalto armato al portavalori della Cosmopol, proveniente da Lecce, il commando composto – sempre stando ai racconti – da tre persone è fuggito via a bordo di una Fiat Bravo, facendo perdere le proprie tracce.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 8.30 quando è scattato l’allarme. Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volante e della Mobile della Questura di Brindisi che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e ascoltato i testimoni che hanno assistito alla scena. Utili alle indagini, affidate al Sostituto Procuratore Giuseppe De Nozza, potranno essere le immagini delle telecamere di videosorveglianze presenti in zona.

È stato necessario anche l’intervento di un’ambulanza. Una donna ha accusato un malore a causa dello spavento.

(Immagine di repertorio)