Danno fuoco alle auto per assaltare un portavalori, traffico bloccato sulla Lecce-Brindisi

Hanno dato fuoco ad alcune auto e poi hanno assaltato un furgone portavalori.

È quanto avvenuto questa mattina sulla Strada Statale 613 che collega Lecce a Brindisi.

Stando a una primissima ricostruzione, i malviventi avrebbero intercettato il furgone all’altezza dello svincolo per Torchiarolo e qui hanno incendiato – in entrambi i sensi di marcia – alcune autovetture.

A lanciare l’allarme gli automobilisti. Sul posto sono prontamente giunti gli agenti della Polizia di Stato, i militari dell’Arma dei Carabinieri e il personale dell’Anas.

A causa di quanto avvenuto il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni.

Per poter aggirare il blocco, bisognerà imboccare le uscite obbligatorie: in direzione sud al km 12,500 e in direzione nord al km 17,000.

Aggiornamenti a breve.