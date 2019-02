Inchiesta su assegnazione di una casa popolare: archiviazione per il Sindaco di Trepuzzi

Il giudice archivia l’inchiesta nei confronti del Sindaco di Trepuzzi, per una presunta assegnazione indebita di un alloggio popolare.

Nelle scorse ore il Pubblico Ministero Paola Guglielmi, sulla scorta degli atti d’indagine e dell’interrogatorio, aveva chiesto l’archiviazione del procedimento. Il gip Michele Toriello ha accolto l’istanza, poiché non ha ravvisato alcuna ipotesi di reato a carico di Giuseppe Taurino, precendentemente iscritto nel registro degli indagati. Non solo, è stata disposta l’archiviazione anche per l’attuale responsabile dei Lavori pubblici e Urbanistica Giancarlo Florio, 45enne di Lecce; l’ex responsabile dell’Ufficio tecnico Anna Maria Bianco, 58 anni ed Anna Rubichi, 42enne, entrambe di Trepuzzi.

Si tratta della vicenda giudiziaria di cui si stava occupando il pm Emilio Arnesano, prima del suo arresto. Nel corso di una telefonata intercettata con una commercialista, il magistrato finito in manette faceva rivelazioni scottanti su un sindaco di un comune della provincia, rivelando di averne chiesto l’arresto (mai avvenuto).