Centinaia di giovani assembrati e senza mascherina, chiuso un locale di Gallipoli

Chiuso un altro locale di Gallipoli perché, come accaduto altre volte, non sono state rispettate le regole necessarie a frenare la diffusione dei contagi. In un momento in cui il virus ha ripreso a correre, sospinto dalla variante delta, evitare gli assembramenti dovrebbe essere una priorità, ma non tutti osservano la distanza di sicurezza necessaria o indossano le mascherine come dovrebbero. Una scena vista anche all’esterno di un locale di somministrazione di alimenti e bevande che si affaccia su corso Roma, a Gallipoli che ora dovrà tenere le saracinesche abbassate per cinque giorni.

Durante un pattugliamento, gli agenti del locale Commissariato di Gallipoli e del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno (Reggio Calabria) giunti nella Città Bella come rinforzo per l’estate, hanno notato a pochi passi dal locale sul centralissimo Corso Roma centinaia di giovani, per lo più senza mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale. Insomma, assembrati.

Ripreso tutto dalla polizia scientifica, il titolare è stato sanzionato per violazione della normativa anticovid. Per lui è scattata una multa di 400 euro. Il locale, come detto, è stato chiuso e lo resterà per 5 giorni.

Durante un controllo antidroga effettuato dalla squadra volante in un locale di intrattenimento sulla litoranea sud di Gallipoli, gli Agenti hanno notato, nel parcheggio, il comportamento sospetto di alcuni giovani che, alla vista della volante, sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Non prima di essersi disfatti di un involucro.

Il pacchetto, recuperato dagli uomini in divisa, conteneva 17 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 21 grammi e 3 dosi contenenti complessivamente circa 15 grammi di hashish.

L’intervento della volante ha impedito che la droga, sequestrata, fosse spacciata ai giovani.