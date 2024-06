Accusato di aver diffamato un ex sindaco con dei fotomontaggi, assolto un 76enne

Dopo la celebrazione del processo per diffamazione ai danni dell’ex sindaco di Taurisano, per una serie di fotomontaggi postati su Facebook, è arrivata l’assoluzione per un concittadino. Il giudice ha assolto Antonio Montonato, 76enne di Taurisano, ritenendo che si trattasse di vignette satiriche. L’ex sindaco Raffaele Stasi si era costituito parte civile con l’avvocato Giuseppe Castelluzzo.

Accolta, dunque, la richiesta dell’avvocato Sonia Santoro, legale dell’imputato.

Montonato era finito sotto processo dopo aver fatto opposizione al decreto penale di condanna. In base all’ipotesi accusatoria, Stasi veniva diffamato attraverso due fotomontaggi, postati sul profilo Facebook dell’imputato. Nel primo, risalente al 12 ottobre del 2020, l’allora sindaco veniva associato ad un soggetto che guidava un asino. E in un altro, del 29 dicembre dello stesso anno, veniva raffigurato su un gabinetto, assieme agli assessori, con il commento “GIUNTA STASI ULTIMA SEDUTA DI GABINETTO 2020”.

Infine, il 30 dicembre del 2020, il volto del sindaco compariva sulla confezione di un panettone riportante la scritta “PANDORO MENTECATTI’.

A conclusione del processo, il 76enne è stato assolto perché il fatto non costituisce reato.

Come emerso durante il dibattimento, tra Montonato e Stasi vi erano dissapori di natura politica e secondo il giudice, come si legge nelle motivazioni della sentenza: “In questo contesto il tono delle vignette satiriche, per quanto duro e fortemente critico, non appare offensivo e lesivo della dignità umana e dei valori appartenenti alla sfera morale della persona offesa”.