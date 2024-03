“Notte di San Rocco” di Torrepaduli, due assoluzioni al termine del processo

Il giudice Marco Marangio Mauro, nelle scorse ore, ha assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste”: Pasquale Luigi Gaetani, 64enne di Ruffano, ex assessore provinciale, nonché presidente della “Fondazione Notte di San Rocco-pizzica, tamburello, scherma in ronda” e la componente del consiglio di amministrazione, Maria Ester Cardigliano, 44enne di Ruffano. Non luogo a procedere per “Fondazione Notte di San Rocco di Torrepaduli”, perché già giudicata in un altro procedimento.

Per conoscere le motivazioni della sentenza occorrerà attendere i prossimi 90 giorni.

Va detto che nel giugno del 2021, il gup Marcello Rizzo, al termine dell’udienza preliminare, aveva prosciolto tutti gli imputati, tra cui anche Anna Tommasina Viva, 56enne di Ruffano, dall’accusa di abuso d’ufficio, “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato“. E aveva dichiarato estinti per prescrizione altri due episodi di truffa.

Inoltre, nel dicembre del 2023, i giudici della seconda sezione collegiale (presidente Pietro Baffa), avevano assolto Cesare Vernaleone, 61enne leccese, titolare dell’omonima impresa individuale “Vernaleone Cesare-La notizia” con formula piena, perché il fatto non sussiste, Cesare Vernaleone rispondeva delle ipotesi di reato di abuso d’ufficio e truffa, ma il gup Giulia Proto, lo aveva già prosciolto per alcuni episodi risalenti al 2013 ed al 2014, per intervenuta prescrizione.

Gli imputati sono assistiti dagli avvocati: Francesco Vergine, Luigi, Alberto ed Arcangelo Corvaglia, Sabrina Conte e Carlo Viva.

L’inchiesta

Secondo l’accusa rappresentata dal pm Francesca Miglietta, il Presidente Gaetani, attraverso la Fondazione, avrebbe beneficiato complessivamente, tra il 2013 e il 2016, di finanziamenti pubblici per circa 155mila euro, utilizzando come giustificativi di spese, le fatture fittizie della ditta “Vernaleone Cesare-La notizia”.

Non solo, poiché secondo l’accusa, nel 2014, la Fondazione avrebbe ottenuto illecitamente, il sostegno economico per il valore di 30mila euro, dal Consiglio Universitario Interprovinciale Salentino.

Come detto al termine del processo, sono cadute tutte le accuse a carico degli imputati.

Il sequestro

Nel giugno del 2018, il gip Vincenzo Brancato con apposito decreto, ha disposto il sequestro per equivalente di 155mila euro, nei confronti di Pasquale Luigi Gaetani e la misura cautelare della sanzione interdittiva per la Fondazione, consistente nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e della revoca di quelli già concessi, per la durata di un anno (da parte del Comune di Ruffano e della Regione Puglia).

Successivamente, il Riesame ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Luigi Corvaglia, disponendo la restituzione dei beni e l’annullamento della misura.

Le indagini hanno preso il via, dagli esposti presentati nel 2014 dal vice presidente della “Fondazione Notte di San Rocco-Pizzica, Tamburello, Scherma in ronda”, Luigi Frisullo, e dai consiglieri Antonio Morello e Francesco Romano. Sono tutti difesi dall’avvocato Giancarlo Sparascio.