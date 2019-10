Attentato a colpi di arma da fuoco a Casarano: vittima trasportata d’urgenza in ospedale

Nuovo attentato a Casarano. Intorno alle 22, in via Alessandro Manzoni, nel centro cittadino, un 28enne di origine marocchina è stato attinto da una serie di colpi presumibililmente di kalasnikov, al collo e alla spalla, mentre si trovava in macchina. Non si esclude che si sia trattato di un agguato di stampo mafioso.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale dall’ambulanza del 118. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul posto, sono prontamente intervenuti i carabinieri del NORM di Casarano e i colleghi del Nucleo Operativo Radiomobile di Lecce, dopo le segnalazioni di numerosi cittadini allertati dagli spari.