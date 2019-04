‘Godetevi Pasqua perché dopo per voi i problemi saranno seri!’ Il Sindaco di Giurdignano avvisa i vandali. Le telecamere sono servite

Stavolta il sistema di videosorveglianza ha funzionato ed ha funzionato anche bene, a detta del Sindaco di Giurdignano Monica Gravante stanca di subire atti vandalici nella casa comunale.

Qualche settimana fa il grave episodio nel paese dell’hinterland otrantino che aveva riguardato il furto di computer dal Municipio, stanotte un episodio altrettanto inquietante. La rimozione dalla facciata dell’edificio che si affaccia su Via Roma di alcuni mattoni che hanno sfregiato l’immobile.

Il primo cittadino stavolta, però, dopo essersi recata dai Carabinieri ha affidato il suo rammarico e la sua delusione ad un post di facebook, precisando che le telecamere il loro lavoro lo hanno fatto e che gli autori della bravata o i delinquenti (fate voi…) sono stati ripresi in tutta la loro sfacciataggine.

Di più: a quanto pare dalle riprese sarà relativamente facile risalire all’identificazione, al punto che Monica Gravante si sbilancia: ‘Se qualcuno pensa di non essere stato ripreso dalle telecamere si sbaglia. Altre telecamere hanno ripreso gli autori dell’atto voluto e commesso con intenzione e violenza; a breve i genitori degli autori di questo illecito verranno contattati formalmente dal sottoscritto Sindaco e dai Carabinieri.’

Per una volta, insomma, la triste faccenda non passerà in cavalleria, ma si dovrebbe procedere con relativa celerità per risalire agli autori dell’atto vandalico, perché di questo si tratta.