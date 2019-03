Attività edilizia abusiva in territorio di Patù, a ridosso della costa. Denunciato un uomo di Morciano di Leuca

A Patu’, in località “macchia romano”, i carabinieri della Stazione di Tricase hanno deferito in stato di libertà C. C., 73 nato e residente a Morciano di Leuca.

L’uomo, in qualità’ di proprietario del terreno, stava realizzando opere edili quali murature di recinzione, scalinata e murature interne, in assenza di valido permesso di costruire e in difformità da autorizzazione in zona dichiarata bene paesaggistico come area di notevole interesse pubblico e territorio costierio. Sì, perché il terreno è in area limitrofa alla linea di costa.

Opere non conformi tra l’altro per altezza, materiali impiegati come l’uso di malta cementizia e tecniche costruttive non aventi caratteristiche di reversibilità, come previsto dalla normativa a tutela della conservazione e fruibilità anche visiva del paesaggio.