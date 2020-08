104 persone Covid-positive in provincia di Lecce. Ecco i comuni “contagiati”

Sono 104 gli attuali positivi in provincia di Lecce, persone che stanno ancora facendo i conti con l’infezione da Sar-Cov-2 o che attendono che il tampone risulti negativo. Un aumento legato soprattutto ai viaggi all’estero: molti dei contagiati hanno scoperto la positività una volta tornati a casa dalle vacanze in uno dei paesi finiti sotto i riflettori come Spagna, Grecia o Malta. È anche vero, come ha scritto il professor Pierluigi Lopalco, l’epidemiologo a capo della task-force per gestire l’emergenza in Puglia, che l’aumento della curva disegnata dai contagi “fa meno paura” se dalla conta si escludono i casi asintomatici e paucisintomatici scoperti grazie al sistema di sorveglianza in grado di far emergere la parte sommersa, quella “punta dell’iceberg” impossibile da vedere,.

Certo è che i numeri sono cambiati e molti Comuni rimasti bianchi, anche durante i mesi più difficili, hanno dovuto fare i conti con i contagi. Il report della Asl di Lecce – a cura del dottor – colora la mappa delle città colpite dal Covid19.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Aradeo 2 casi

Bagnolo del Salento 1 caso

Caprarica di Lecce 1 caso

Carpignano salentino 4 casi

Casarano 5 casi

Cavallino 1 caso

Cursi 1 caso

Cutrofiano 2 casi

Lecce 14 casi

Lequile 2 casi

Lizzanello 1 caso

Maglie 3 casi

Martano 9 casi

Martignano 1 caso

Monteroni di Lecce 1 caso

Muro leccese 2 casi

Nociglia 1 caso

Poggiardo 5 casi

Presicce-Acquarica 1 caso

Racale 1 caso

Sanarica 1 caso

San Cesario di Lecce 1 caso

San Donato di Lecce 1 caso

Sannicola 1 caso

Santa Cesarea Terme 6 casi

Specchia 1 caso

Squinzano 1 caso

Tricase 2 casi

Uggiano la Chiesa 1 caso

Zollino 1 caso

Temporaneamente presenti 30

Totale attuali positivi in provincia di Lecce 104. Cinque ricoverati in Ospedale, quattro nel reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, una al Malattie Infettive Covid del Santa Maria Novella di Galatina.

Sono 59 i cittadini che hanno contratto il virus all’estero.

