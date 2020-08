Coronavirus, 119 persone positive in provincia di Lecce: ecco tutti i comuni ‘contagiati’

Sono 119 gli «attuali positivi» in provincia di Lecce, persone che stanno facendo i conti con il Coronavirus o che hanno messo alle spalle l’infezione da Sar-Cov-2, ma attendono che il tampone risulti negativo. È la fotografia scattata dal report settimanale della Asl – a cura del dottor Fabrizio Quarta, Direttore U.O.C. Epidemiologia e Statistica – che analizza la diffusione dell’epidemia, colorando di blu i comuni “contagiati” e di bianco quelli che segnano zero casi. Nelle ultime settimane è stato scritto, nero su bianco, anche il numero dei cittadini che hanno contratto il virus all’estero. Sulla curva dei contagi, infatti, hanno pesato i rientri dalle vacanze in uno dei Paesi “sotto-osservazione” come Spagna, Malta, Grecia, Croazia o da zone finite sotto i riflettori come la Sardegna.

Del totale degli attualmente positivi, infatti, in 59 hanno contratto l’infezione all’estero ed anche Lecce e provincia segue il trend nazionale che vede un netto incremento di casi nelle fasce giovanili. Prosegue, inoltre, l’attività di testing-tracing-tracking per individuare i nuovi casi di coronavirus. Fondamentale è l’autosegnalazione sul sito della Regione Puglia per chi arriva dall’estero a da fuori regione, permettendo alle autorità competenti di mantenere, il più possibile, la situazione sotto controllo. Dal 15 agosto a oggi sono stati eseguiti 1196 tamponi a cittadini rientrati da Grecia, Spagna, Malta e Croazia, di cui 923 effettuati nelle postazioni di drive-through di Lecce e Tricase.

Aumentano anche i ricoveri in ospedale che da 5 della scorsa settimana passano a 7, secondo il report di oggi, 28 agosto: 6 sono ricoverati presso il reparto di malattie infettive del “Vito Fazzi”, mentre 1 è il ricovero presso malattie infettive covid dell’ospedale di Galatina.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Aradeo 2 casi

Bagnolo del Salento 1 caso

Caprarica di Lecce 2 casi

Carpignano Salentino 2 casi

Casarano 5 casi

Castri di Lecce 1 caso

Cavallino 1 caso

Corigliano d’Otranto 1 caso

Cursi 1 caso

Cutrofiano 2 casi

Galatina 2 casi

Lecce 13 casi

Lequile 2 casi

Lizzanello 1 caso

Maglie 3 casi

Martano 10 casi

Martignano 1 caso

Monteroni di Lecce 1 caso

Muro leccese 2 casi

Nociglia 1 caso

Poggiardo 4 casi

Presicce-Acquarica 1 caso

Racale 1 caso

Sanarica 1 caso

San Cesario di Lecce 1 caso

San Donato di Lecce 1 caso

Sannicola 1 caso

Santa Cesarea Terme 6 casi

Specchia 1 caso

Squinzano 1 caso

Tricase 3 casi

Uggiano la Chiesa 2 caso

Zollino 1 caso

Temporaneamente presenti 41