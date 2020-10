Coronavirus, 136 nuovi casi in Puglia in 24 ore. 4 in provincia di Lecce

In attesa del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le nuove “regole” da rispettare per contenere l’aumento dei contagi delle ultime settimane che non allarma – visto che moltissimi nuovi casi sono asintomatici o lievi – ma preoccupa, i numeri dei positivi in Puglia continuano ad essere a tre cifre. Dopo i dati contenuti nel bollettino epidemiologico di ieri (come accade sempre di domenica i tamponi sono stati poco meno di 4mila – 3.887 per la precisione – con 212 risultati positivi, quasi tutti concentrati nelle province di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani) nell’ultimo aggiornamento del report scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro, diminuiscono i test e i positivi: 136 su 2.433 test per l’infezione da Covid-19.

I nuovi casi sono concentrati in provincia di Bari che ne conta 114, 24 nella provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, (17 casi residenti fuori regione sono stati riclassificati e riattribuiti).

Sono stati registrati 6 decessi: 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 456.383 test. Numeri alla mano sono 5142 i pazienti guariti. 3913 sono i casi attualmente positivi. 326 ricoverati.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 9.669, così suddivisi: