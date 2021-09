Auto si schianta contro un palo sulla Lecce-Brindisi, perde la vita una 83enne

Dopo un agosto all’insegna delle tragedie, anche nel mese di settembre le strade del Salento balzano all’attenzione per essere vero e proprio scenario di morte.

Nella serata di ieri, infatti, a causa dell’ennesimo incidente stradale ha perso la vita una donna.

Giuseppa Manca, 83enne di Monteroni di Lecce, nel primo pomeriggio di ieri, si trovava a bordo dell’autovettura condotta dal figlio, quando il mezzo, per causa ancora da chiarire, si è andata a schiantare contro un palo, sulla Strada Statale 613, la Lecce-Brindisi.

Non appena dato l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure in loco agli occupanti della macchina, li hanno trasportati presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove la donna è stata immediatamente ricoverata, purtroppo per lei, non c’è stato nulla da fare ed è spirata presso il nosocomio leccese poche ore dopo.

Sul luogo del dramma anche gli agenti di Polizia Locale che si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza le dinamiche del sinistro. Utili alle investigazioni potranno essere la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona e l’ascolto di possibili testimoni che hanno assistito.