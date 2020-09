Neonato morto pochi minuti dopo il cesareo. La Procura dispone l’autopsia

La Procura dispone l’autopsia per fare chiarezza sulla morte di un bambino, a cinque minuti dalla nascita.

Il sostituto procuratore Massimiliano Carducci conferirà l’incarico al medico legale nella giornata di domani.

I genitori della vittima, assistiti dall’avvocato Mario Viola, potranno nominare un consulente di parte. L’inchiesta che procede per l’ipotesi di reato di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario è al momento contro ignoti e non ci sono medici indagati.

Ricordiamo che le indagini hanno preso il via dalla denuncia del padre del neonato deceduto, depositata presso il Commissariato di Polizia di Galatina.

In base ai fatti riportati in denuncia, una giovane coppia di Aradeo in attesa del primo figlio, si era rivolta all’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina. La gravidanza è proceduta senza intoppi e la donna è stata poi ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia. Giovedì scorso, dopo le prime doglie, è stato disposto il trasferimento in sala parto, intorno alle 4 di mattina.

I medici hanno deciso di sottoporre la signora a parto cesareo. Il bambino è nato poco prima di mezzogiorno. Ma dopo cinque minuti è inspiegabilmente deceduto.

In seguito, il padre del neonato ha deciso di sporgere denuncia per capire come mai, nonostante una gravidanza regolare, si sia verificata la tragedia. E per capire se il feto fosse affetto da qualche patologia non individuata tempestivamente.