Avvelenata una colonia felina a Nardò, morti tre gatti. Caccia agli autori del gesto

È di tre gatti morti, il bilancio dell’avvelenamento, a opera di ignoti, di una colonia felina alla periferia di Nardò, in Zona Pagani, avvenuta nei giorni scorsi.

I malviventi sembrerebbe abbiano utilizzato un prodotto particolarmente velenoso, forse un lumachicida, che ha provocato, oltre al decesso di tre gatti, spasmi e convulsioni nel resto della colonia, composta da altri sette esemplari.

Solo il pronto intervento dei volontari e del personale della Polizia Locale ha consentito di mettere in piedi un’attività di soccorso degli animali, che sono stati trasportati nelle cliniche veterinarie di Lecce e Galatone. Limitando, quindi, il già triste bilancio.

Il recupero degli animali in difficoltà, peraltro, si è rivelato tutt’altro che semplice a causa delle condizioni e dell’indole degli stessi (qualcuno, infatti, si è dileguato nonostante i sintomi dell’avvelenamento e non è stato possibile soccorrerlo). Grazie alle cure tempestive, i superstiti adesso non sono più in pericolo di vita.

Il personale della Polizia Locale, agli ordini del comandante Cosimo Tarantino, ha raccolto tutte le notizie utili e sta indagando per risalire all’identità degli autori dell’incredibile gesto.

“Solo grazie alla tempestività dell’intervento – spiega il consigliere delegato al Randagismo Pierpaolo Giuri – siamo riusciti ad evitare una strage, sebbene il bilancio sia molto pesante. Posso dire che ci siamo trovati di fronte a una situazione dolorosissima, con i gatti in preda a spasmi e convulsioni. La Polizia Locale è al lavoro per individuare gli autori di un gesto vile e senza senso. Ho chiesto al comandante Tarantino di fare davvero tutto il possibile per risalire a questa gente senza scrupoli che merita di essere punita in maniera esemplare”.