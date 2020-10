Avvocato positivo al Covid19. Il Presidente Tanisi: “La situazione in Tribunale è costantemente monitorata”

Un caso di covid-19 investe il mondo dell’avvocatura leccese. Un avvocato del Foro di Lecce è risultato positivo, nella serata di ieri, dopo il tampone seguito in ospedale. Si tratterebbe di un caso asintomatico, emerso casualmente dopo che il legale si era sottoposto ad altri controlli medici.

L’avvocato, ieri, si era recato al quinto piano del Tribunale penale per la consultazione di un fasciolo e in via precauzionale, i locali presso cui si era recato il legale verranno sanificati.

Il Presidente del Tribunale di Lecce, Roberto Tanisi, dopo essere venuto a conoscenza del nuovo caso di positività di un avvocato, rassicura sul rischio contagio all’interno del palazzo di giustizia. Ed afferma: “il legale è stato per breve tempo all’interno del tribunale di viale De Pietro e non dovrebbe avere avuto contatti con i giudici e col personale amministrativo. Questo risulta dalle operazioni di tracciamento sinora effettuate. La situazione è costantemente monitorata”.

E proprio per scongiurare il rischio di diffusione del virus in Tribunale, il Presidente Tanisi ha comunicato la proroga, fino al 31 dicembre, delle misure di contrasto al covid-19, come l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuale ed il distanziamento sociale. Inoltre, dopo alcune lamentele riguardanti la massiccia presenza di persone fuori dalle aule di udienza, il Presidente del Tribunale ha dato nuove disposizioni per evitare il rischio di assembramenti.