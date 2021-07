Tragedia a Baia dei Turchi, annegati due ragazzi. Non sono caduti dalla scogliera

Tragedia a Otranto, nello specchio di acqua che bagna la Baia dei turchi, dove hanno perso la vita un ragazzo ed una ragazza di Cerignola, di 28 e 29 anni, in vacanza nel Salento con gli amici.

La prima ricostruzione dell’accaduto raccontava di una caduta dalla scogliera, di un volo di diversi metri che sarebbe stato fatale, ma con il passare del tempo la dinamica dei fatti è stata più chiara: annegamento. Sarebbe questa la causa della morte dei due giovani turisti, avvenuta davanti agli occhi dei bagnanti che avevano deciso di trascorrere il sabato in uno dei punti più belli dell’Adriatico. Nessun incidente, nessuna distrazione, quindi.

Sono stati i presenti, che avevano notato in lontananza i due ragazzi in difficoltà, ad attivare la macchina dei soccorsi che, purtroppo, è stata inutile. Ogni tentativo per evitare la tragedia è stato vano. È toccato ai sanitari del 118, giunti sul posto, a constatare il decesso dei due turisti.

È stato necessario l’intervento della Guardia Costiera per trasferire i corpi al vicino Porto per gli accertamenti del caso. Bisognerà capire cosa sia accaduto in quei minuti interminabili, finiti in tragedia.