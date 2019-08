Colpita da infarto mentre si trova a Spiaggiabella in braccio al papà. I soccorsi le salvano la vita

Poteva trasformarsi in tragedia quanto avvenuto nella mattinata di oggi presso una spiaggia salentina, fortunatamente, il tutto, grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, si è risolto nel migliore dei modi e non ci vede costretti a raccontare un evento drammatico.

Protagonisti della vicenda una bimba di appena un anno e un uomo di mezza età che si trovavano a Spiaggiabella. La bambina si trovava tra le braccia del papà, quando, improvvisamente, si è accasciata su di lui a causa di un infarto.

Non appena il genitore ha lanciato l’allarme sul posto si sono precipitati due bagnini di Lido Kalu, un medico e un’infermiera che si trovavano sulla spiaggia e che hanno prestato i primi soccorsi praticandole le manovre di riabilitazione. Poco dopo sono giunti i sanitari del 118 che hanno preso in cura la piccola e l’hanno condotta presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. La bambina si trova fuori pericolo ed è stata ricoverata per ulteriori accertamenti.

Ma c’è di più. Un uomo di 50 anni cardiopatico che si trovava sul posto, subito dopo aver assistito alla scena, è stato colto da malore e il personale medico del 118 ha soccorso anche lui e trasportato presso il nosocomio leccese per ulteriori controlli.