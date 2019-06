Attraversa improvvisamente la strada e viene investito da un’auto, bimbo di 8 anni grave al  “Fazzi”

Stava giocando a pallone con alcuni coetanei, quando si è allontanato dal campetto e ha attraversato improvvisamente la strada. Sfortunatamente per lui in quel momento si trovava a passare un’autovettura che lo ha investito.

Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri, intorno alle ore 20.00 circa a Copertino, dove, un bimbo, ripetiamo, è stato travolto da un’autovettura, una Nissan condotta da una donna che non è riuscita a arrestare la corsa quando se lo è trovato davanti.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che, dopo le prime cure in loco e notata la situazione grave, hanno deciso di trasportare il ragazzo presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per ricoverarlo in prognosi riservata.

Sul posto anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le dinamiche di quanto accaduto.