Troppa gente nel locale e personale senza mascherina, la Polizia chiude un bar di Gallipoli

Una multa di 400euro e la chiusura dell’esercizio per la durata di 5 giorni. Sono queste le sanzioni che ha subito il gestore di un bar di Gallipoli per non aver rispettato le regole anticontagio. Non solo, la Polizia segnalerà l’episodio alla Prefettura di Lecce per le valutazioni in ordine all’eventuale prolungamento della chiusura provvisoria.

Ma andiamo con ordine. Nella tarda serata di ieri gli agenti della squadra amministrativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli, durante un controllo amministrativo finalizzato a verificare l’attuazione dell’ordinanza del Ministero della Salute datata 16 agosto 2020, hanno notato che in un bar del centro di Gallipoli le cose non andavano per come vuole la norma.

Nello specifico, il titolare consentiva l’ingresso nel locale ad un numero illimitato di giovani, alcuni di essi senza mascherina, creando assembramento e senza assicurare la distanza di un metro a chi stava consumando al bancone. Il titolare stesso non indossava la mascherina, unitamente ad alcuni suoi dipendenti.

I poliziotti, così, appurato che l’esercizio non rispettava le linee guida anticontagio hanno sanzionato il titolare del bar.