Allerta meteo sul territorio, a Santa Maria di Leuca barca a vela si incaglia sulla scogliera

Un’ondata di maltempo con forti raffiche di vento e piaggia sta interessando dalla scorsa notte tutto il territorio della provincia di Lecce, numerosi sono stati i danni, come gli alberi caduti in strada e sulle rotaie delle Ferrovie Sud-Est e il crollo delle luminarie, allestite per la festa del Santo Patrono, a Diso.

Nonostante non vi siano state comunicazioni circa situazioni di emergenza nei porti, l’attenzione della sala operativa e dei mezzi navali Sar della Capitaneria di porto di Gallipoli rimane alta.

L’unico intervento che e stato svolto nella giornata di oggi, ha riguardato la verifica di

un natante. Nello specifico, alle prime luci dell’alba, è stata segnalata la presenza di un’imbarcazione a vela alla deriva in prossimità di Punta Ristola a Santa Maria di Leuca.

Nonostante le condizioni meteo proibitive e l’assenza di chiamate di soccorso provenienti dall’unità, la motovedetta CP 886 si è recata sul posto al fine di porre in essere tutti i controlli possibili, dai quali non è emersa la presenza di persone. Al momento l’unita, a seguito dell’impatto con la scogliera, risulta affondata.

Seguiranno ulteriori attività per verificare la provenienza dell’imbarcazione.

La Guardia Costiera raccomanda ancora una volta di consultare i bollettini meteo e, nel caso di condizioni meteo proibitive, di provvedere al rinforzo degli ormeggi ed evitare di intraprendere navigazioni in mare se non in assoluta sicurezza