Dalla benzina ai prodotti sugli scaffali di un supermercato. Un arresto e una denuncia per furto

La prima operazione dei carabinieri è avvenuta intorno alle 02.30 a Villa Baldassarre, frazione di Guagnano. I militari della locale stazione hanno tratto in arresto per furto aggravato, tre persone: Francesco Quarta, 25enne residente a San Pietro in Lama e Davide Colaci 24enne residente a Calimera e Selene De giorgi 28enne residente a Lizzanello.

I tre sono stati sorpresi da una pattuglia impiegata nel servizio di controllo del territorio mentre, su via Dante, mentre asportavano da una macchina escavatrice lì parcheggiata, benzina contenuta all’interno del serbatoio, dopo averne forzato il tappo.

Nei pressi sono state trovate, infatti, 7 taniche da 25 litri cadauna, nonché un tubo in gomma utilizzato per il travaso del carburante. Ora sono tutti ai domiciliari.

Il secondo furto

Il secondo episodio è avvenuto a Maglie dove i militari del N.o.rm. della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato S. D. 44enne, nato a Bucarest ma residente a Lecce.

I carabinieri questa mattina sono intervenuti a seguito di richiesta da parte del responsabile di un supermercato in via Salvatore Fitto.

Qui il 44enne è stato trovato in possesso di bottiglie di liquori vari e 4 spazzolini elettrici per igiene dentaria, il tutto portato via poco prima dall’interno supermercato. La merce per un valore complessivo di 150 euro circa, è stata recuperata e restituita.