Tolleranza zero contro alcool e droga, fari accesi sul comune di Carmiano

Numerose le forze messe in campo della Compagnia Carabinieri di Campi Salentina che, nelle ultime ore, hanno acceso i riflettori sul comune di Carmiano, territorio che ricade nella giurisdizione del Comando. L’obiettivo del servizio straordinario di controllo del territorio, che rientra in una strategia ancor più ‘imponente’ messa in atto dal Comando Provinciale di Lecce, è la lotta a ogni azione che può ‘compromettere’ la sicurezza pubblica, compreso l’abuso di alcool e droghe. Il bilancio degli uomini delle forze dell’ordine parla di 50 persone e 37 veicoli controllati.. Decine le infrazioni contestate per l’inosservanza del Codice della Strada. Sono 8 le patenti ritirate di cui 4 per uso di sostanze stupefacenti e 4 per guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche. 5 invece le autovetture che sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

Le operazioni di polizia hanno permesso inoltre di segnalare alla competente autorità giudiziaria un soggetto neopatentato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione personale e veicolare, infatti, è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashish oltre al materiale necessario per il confezionamento. Tutto nascosto nell’abitacolo del veicolo da lui condotto. Tre persone, invece, sono state segnalate alla locale Prefettura perché presunti assuntori di sostanze stupefacenti.

Due soggetti sono stati denunciati perché trovati alla guida con tasso alcolemico superiore al limite consentito.