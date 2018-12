I controlli continuano, anche a Natale: 9 persone finiscono nei guai

Nove persone sono state deferite in stato di libertà per varie tipologie di reato connesse ai controlli di sicurezza stradale e sei assuntori sono stati segnalati per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. È il bilancio di servizi straordinari di controllo che hanno impegnato i Carabinieri della compagnia di Maglie e delle stazioni dipendenti nei giorni clou di festa, dal 24 dicembre a ieri. E i risultati, anche in questo caso, non sono mancati.

Nove persone sono finite nei guai, come detto, ma non tutte per lo stesso motivo. M.A. (queste le sue iniziali), 21enne di origini serbe, è sorpreso, a Soleto, al volante di un’auto sprovvisto di patente di guida. E per questo è stato denunciato. Il mezzo sul quale viaggiava, invece, è strato sottoposto a sequestro.

A Martano, invece, un 38enne è stato sorpreso alla guida di un veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo e quindi deferito per violazione degli obblighi di custodia.

Un 29enne è stato deferito in stato di libertà per la violazione dell’art.187 comma 8 del Codice della Strada. In sostanza, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti del caso per verificare se avesse assunto sostanze stupefacenti prima di salire in macchina. Non solo, gli è stata ritirata anche la patente di guida.

R.A di anni 29, P.C. di anni 28, M.F. di anni 28 e P.L. di anni 31, sono stati deferiti per la violazione dell’art.187 del codice della strada. Controllati alla guida dei rispettivi autoveicoli sono risultati positivi all’assunzione di sostanze stupefacenti. Anche in questi casi è stata ritirata la patente di guida.

Un 55enne e un 50enne, infine, sono stati deferiti in stato di libertà per la violazione dell’articolo art.186/2° e 2°bis del Codice della Strada. Hanno causato un sinistro stradale in stato di ebbrezza alcolica.

Sempre durante i controlli, sono state segnalati come assuntori non ai fini terapeutici di sostanze stupefacenti, 6 persone di età compresa tra i 18 ed i 50 anni. Sono stati trovati complessivamente in possesso di 9,9 grammi di Marijuana, 1,87 grammi di hashish e 1 spinello già confezionato.