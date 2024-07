Estate sicura, la Polizia traccia un bilancio dei controlli straordinari nel Salento

Nei primi mesi dell’estate 2024 i controlli della Polizia di Stato sono stati particolarmente intensi ed incisivi. A giugno e a luglio i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Vincenzo Massimo Modeo, hanno permesso di garantire maggiormente l’ordine e la sicurezza pubblica su tutto il territorio per contrastare la malamovida e mantenere costante il livello di legalità.

I risultati operativi raggiunti sono relativi al contrasto allo spaccio e all’uso e di droga e alcol (e, di conseguenza, alla guida sotto i loro effetti), al contrasto ai reati predatori, ai controlli amministrativi ed al controllo di persone sottoposte agli obblighi dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso di questi mesi gli agenti della Questura di Lecce, il personale dei Commissariati della provincia e del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce hanno identificato 35.116 persone e controllato 14.701 veicoli.

Nel periodo interessato sono state arrestate 22 persone e denunciate 150, tra cui arrestate 6 persone e denunciate 7 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, 14 persone sono state segnalate alla Prefettura di Lecce per uso personale di sostanza stupefacente, arrestata 1 persona e denunciate in stato di libertà 10 persone per furto, 2 arrestati e 7 denunciati per truffe e frodi informatiche.

Sono stati sequestrati in totale 218 gr. di cocaina; 665 di marijuana, 127 di hashish, 32 di eroina e 11 pastiglie di ecstasy.

Inoltre, sono state effettuate molteplici verifiche amministrative presso esercizi pubblici in città e in provincia, nonché controlli a strutture ricettive, lidi balneari, venditori ambulanti, locali notturni, gioiellerie e armerie e sono state emesse diverse sanzioni per le irregolarità rilevate, tra cui anche sospensioni dell’attività ai sensi dell’ex art.100 Tulps e diffide volte ad adottare tutte le cautele ritenute necessarie per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Sono stati emanati n.5 decreti per ex art.8 Tulps che prevedono la sospensione della licenza degli esercizi commerciali attivi nel settore dei giochi e delle scommesse.

Per le infrazioni delle norme di sicurezza sono state contestate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo totale pari a 7.696 euro.

Inoltre, i poliziotti della Divisione Immigrazione della Questura di Lecce hanno emesso nei confronti di 5 cittadini extracomunitari irregolari sul territorio nazionale l’ordine di espulsione dal territorio nazionale.