Guida dopo aver bevuto o assunto droghe, il bilancio dei controlli dei Carabinieri

Nel primo weekend di festa i Carabinieri della compagnia di Maglie sono scesi in strada per un servizio straordinario di controllo del territorio. E sono state tante le persone deferite in stato di libertà, chi per essere stato sorpreso al volante sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, chi dopo aver bevuto tanto da superare il limite imposto dal Codice della Strada. Ma andiamo con ordine.

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è finito nei guai un 64enne sorpreso con un involucro contenente tre grammi di marijuana. Dopo la perquisizione personale è scattata anche quella domiciliare che ha consentito agli uomini dell’Arma di trovare un altro pacchettino con 1,3 grammi della stessa sostanza e 4 piante cannabis indica alte 50 cm circa. Tutto sottoposto a sequestro.

A quattro persone è stata contestata la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Durante il controllo, sono stati trovati alla guida di veicoli in evidente stato alterazione psicofisica. Sottoposti ad accertamenti sanitari risultavano positivi all’uso di sostanze stupefacenti.

Nove persone sono finite nei guai per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti con contestuale ritiro patente di guida. Loro però hanno rifiutato l’accertamento. Cinque, invece, per guida in stato di ebbrezza alcolica e art.186 c.7 (rifiuto accertamento) con violazioni penali. Il tasso più alto è stato pari a 2.3 g/l. Il più basso pari a 0.85 g/l. Violazione amministrativa per un guidatore trovato alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica, ma con tasso compreso tra 05 e 08 g/l. Il suo era di 0.68 g/l.

Otto persone, infine, sono state segnalate per uso non terapeutico sostanze stupefacenti. Complessivamente, gli uomini in divisa hanno sequestrato agli assuntori un grammo di eroina, nove grammi di marijuana, 0,85 grammi di cocaina e due spinelli. Sostanze stupefacenti sottoposte a sequestro.