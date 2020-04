Azzannato alla testa dal cane di famiglia, muore a Tricase un bambino di 8 mesi

Si macchia di sangue la vigilia di Pasqua nel Salento. Muore un bambino di 8 mesi di Tricase, azzannato dal cane di grossa taglia di famiglia.

Intorno alle 22.00 la Compagnia dei Carabinieri del Basso Salento è stata contattata dall’Ospedale ‘Cardinal Panico‘ che segnalava agli uomini dell’Arma quanto era accaduto, ovvero che un bimbo di nemmeno un anno era stato portato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale tricasino in quanto era stato morso da un cane di grossa taglia e a nulla erano valse tutte le cure del caso poiché il piccolo aveva perso la vita.

L’incidente si era verificato verso le 20.00 in presenza della madre e della nonna. Stando alle prime ricostruzioni, tutte da verificare, si sarebbe trattato forse di un attimo di disattenzione delle due donne che non si erano accorte dell’eccessiva vicinanza dell’animale al bambino. Da lì in pochi istanti si era consumata la tragedia.

In nottata sono subito scattate le indagini per chiarire l’esatta dinamica.

I Carabinieri, intanto, hanno proceduto al sequestro dell’animale con l’ausilio di un medico veterinario della Asl di Maglie.