Blitz “La svolta 2.0” su spaccio di sostanze stupefacenti. Lasciano i domiciliari altri due arrestati

Sono stati rimessi in libertà altri due arrestati dell’operazione “La svolta 2.0”, che nei giorni scorsi ha permesso di sgominare due presunti gruppi criminali egemoni nell’area casaranese, nello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Tribunale del Riesame (Presidente Pia Verderosa, relatrice Anna Paola Capano, a latere Antonio Gatto) ha revocato la misura degli arresti domiciliari per: Giuliano Pizzi, detto “Tigna”, 60enne di Melissano e Caterina Spennato, 28enne di Melissano. Sono entrambi assistiti dall’avvocato Mario Coppola.

E nei giorni scorsi, sono tornati in libertà, altri due arrestati. Il Riesame ha annullato l’ordinanza e revocato la misura degli arresti domiciliari per Gianluca Pizzolante, 45enne di Ugento e Luca Tarantino detto “Quartara”, 38enne di Ugento. Non solo, i giudici hanno confermato l’ordinanza in relazione all’accusa di spaccio e annullata per l’estorsione a Paolo Stefanelli detto “Mangone”, 39enne di Tricase, che ha ottenuto i domiciliari (si trovava in carcere). È “caduta”, inoltre, l’accusa di associazione mafiosa per Ferdinando Librando, 54enne di Melissano, che rimane comunque detenuto in carcere per altra causa. Il Riesame ha dunque accolto i ricorsi presentati dall’avvocato Biagio Palamà e dall’avvocato David Alemanno, codifensore per Librando.

E in una precedenza udienza, il Riesame ha annullato gli arresti domiciliari per: Paola Caputo, 38enne di Melissano; Stefano Ciurlia, 42enne di Melissano; Vito Paolo Vacca, 25enne di Racale. Natashia Micaletto, 38enne di Melissano; Tommasa Isabella Venosa, 40enne di Melissano. È stato dunque accolto il ricorso presentato dall’avvocato Francesco Fasano, che aveva invocato l’annullamento dell’ordinanza di misura cautelare per i suoi cinque assistiti.

L ’ inchiesta

I Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, alle prime luci dell’alba del 21 ottobre scorso, hanno emesso 23 provvedimenti cautelari, a firma del gip Sergio Tosi, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, di cui 8 in carcere e 15 agli arresti domiciliari, nei confronti di altrettante persone indagate a vario titolo per: “associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti”, “concorso in duplice tentato omicidio”, “porto e detenzione abusiva di armi”, “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”, “estorsione” e “tentata estorsione”.

L’indagine è iniziata nel marzo 2018 e rappresenta l’epilogo dell’attività investigativa che, il 26 luglio 2018, portò i militari a eseguire dieci fermi, a seguito dell’omicidio Francesco Luigi Fasano, avvenuto nelle campagne di Melissano.