Bollettino Covid, 870 casi positivi in Puglia. 172 in provincia di Lecce

«Se il Comitato tecnico scientifico dovesse dichiarare la Puglia zona gialla è importante mantenere sempre alta la guardia e la prudenza». È con queste parole che l’Assessore Pier Luigi Lopalco ha commentato la possibilità che la regione passi nella fascia di colore che prevede restrizioni meno rigide per contenere la diffusione del virus. Del resto, i numeri riportati nel bollettino epidemiologico e finiti sul tavolo della Cabina di regia sono “incoraggianti” anche se bisogna avere ancora un po’ di pazienza per veder scendere i dati relativi ai ricoveri in terapia intensiva e ai decessi per complicanze da Covid che, come ha spiegato lo stesso epidemiologo, «sono gli ultimi a diminuire».

E proprio la Rianimazione ieri ha segnato un record negativo con 30 nuovi ingressi in TI in appena 24 ore (seconda la Lombardia con 22 ricoveri seguita dalla Toscana con 16) mentre il dato sui posti letto in area non critica – malattie infettive, medicina generale e pneumologia – occupati dai pazienti Covid è sceso al 40% (-1%), il tetto massimo fissato dal Ministero della Salute.

Sul fronte dei contagi, come riportato nel report di oggi, su 11.686 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 870 casi positivi. Così divisi: 221 in provincia di Bari, 95 in provincia di Brindisi, 100 nella provincia BAT, 163 in provincia di Foggia, 172 in provincia di Lecce, 117 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 20 decessi: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.297.340 test. 190.368 sono i pazienti guariti. 44.637 sono i casi attualmente positivi. Scendono i ricoveri in Ospedale fermi a 1.685. Ieri erano 1.742.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 241.062 così suddivisi:

92.003 nella Provincia di Bari;

23.894 nella Provincia di Bat;

18.245 nella Provincia di Brindisi;

43.394 nella Provincia di Foggia;

24.515 nella Provincia di Lecce;

37.871 nella Provincia di Taranto;

772 attribuiti a residenti fuori regione;

368 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/uMGN7