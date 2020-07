Coronavirus, in Puglia oggi solo tre casi: tutti in provincia di Lecce

Calano sensibilmente rispetto agli ultimi giorni i nuovi positivi al coronavirus in Puglia. Oggi, infatti, il bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione comunica solo 3 casi, ma sono tutti localizzati in provincia di Lecce.

Si tratta, nello specifico, di soggetti rintracciato grazie alla ricostruzione delle varie ‘catene di contagio’ relative ai casi già recenti di positività. Dopo gli 8 di ieri, quindi, il borsino legato al covid19 è in diminuzione.

La brutta notizia della giornata, invece, riguarda i decessi: nelle ultime 24h si è registrato un decesso in più, con il totale che così sale a quota 550. Ancora fermi a zero, infine, i guariti che restano in tutto 3.961.

In questo modo il numero relativo agli attuali positivi sale a quota 78 (+2 da ieri): di questi 15 sono in stato di ricovero, nessuno in terapia intensiva.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, riscontrati dal’’inizio dell’emergenza, è di 4.589, così suddivisi: