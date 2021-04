Bollettino Covid, 1.804 casi positivi in Puglia. 213 in provincia di Lecce

La Puglia resterà in zona rossa almeno fino al 20 aprile. L’RT – l’indice che misura la velocità di trasmissione del Covid19, ovvero quanti contatti stretti un positivo può eventualmente contagiare – è sceso a 1,06 ma il livello di rischio resta ancora alto secondo l’ultimo report dell’Istituto Superiore della Sanità e del Ministero della Salute. C’è poi la pressione sugli Ospedali, in difficoltà, a impedire un cambio di colore. Anche se nel bollettino epidemiologico di ieri i ricoveri sono scesi a 2.240, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid supera il tetto limite stabilito per decreto di 14 punti in terapia intensiva di 13 nei reparti di area non critica (malattie infettive, medicina generale e pneumologia).

Sul fronte dei contagi, nel report di oggi scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione della Salute Vito Montinaro su 13.461 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.804 casi positivi. Così divisi: 530 in provincia di Bari, 154 in provincia di Brindisi, 149 nella provincia BAT, 379 in provincia di Foggia, 213 in provincia di Lecce, 376 in provincia di Taranto, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 31 decessi: 15 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.991.105 test. 152.439 sono i pazienti guariti. 51.558 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoveri in Ospedale fermi oggi a 2.230.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 209.171 così suddivisi:

81.372 nella Provincia di Bari;

20.420 nella Provincia di Bat;

15.356 nella Provincia di Brindisi;

38.289 nella Provincia di Foggia;

20.123 nella Provincia di Lecce;

32.594 nella Provincia di Taranto;

707 attribuiti a residenti fuori regione;

310 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/9vGv2