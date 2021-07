Bollettino Covid, 47 casi positivi in Puglia. 23 in provincia di Lecce

Il fatto di avere a disposizione meno dosi di Pfizer – la Puglia dovrebbe avere a disposizione circa 432mila vaccini in meno solo a luglio – ha “costretto” la Regione a rinviare a data da destinarsi oltre 219mila prenotazioni. Dal 5 luglio le agende saranno chiuse per chi ha meno di 50 anni e chi aveva già programmato un appuntamento con la somministrazione dovrà attendere. Saranno garantite le seconde dosi anche perché la variante indiana incombe (la delta è presente nel 16% dei tamponi positivi analizzati) e presto potrebbe diventare dominante (ora lo è la variante inglese o Alpha). Tutto questo mentre i numeri legati alla pandemia dimostrano che la terza ondata è ormai alle spalle.

Nel bollettino epidemiologico di oggi, su 6269 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 47 casi positivi: 4 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 23 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.694.462 test. 244.165 sono i pazienti guariti. 2.664 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.471 così suddivisi:

95.212 nella Provincia di Bari;

25.596 nella Provincia di Bat;

19.824 nella Provincia di Brindisi;

45.169 nella Provincia di Foggia;

26.991 nella Provincia di Lecce;

39.498 nella Provincia di Taranto;

814 attribuiti a residenti fuori regione;

367 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Per leggere il bollettino completo, clicca qui.