Bollettino Covid: sono 810 i nuovi casi, 146 in provincia di Lecce. 18 i morti

Si chiude oggi la prima settimana in zona arancione in Puglia, dopo molte settimane passate in fascia ad alto rischio di diffusione del virus. Sono sfumate venerdì le speranze per il passaggio in zona gialla, che avrebbe visto la riapertura di bar e ristoranti sia a pranzo che a cena. L’andamento dei contagi in Puglia è sicuramente migliorato ma i numeri non sono ancora del tutto rassicuranti. Mentre procede spedita la campagna vaccinale, l’arrivo del bel tempo potrebbe giocare a favore di riaperture e di una discesa dei contagi, facendo guadagnare tempo alla campagna vaccinale.

Intanto, nel bollettino epidemiologico di oggi su 6.226 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 810 casi positivi: 213 in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 66 nella provincia BAT, 296 in provincia di Foggia, 146 in provincia di Lecce, 26 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 18 decessi: 6 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 5 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.242.079 test. 183.232 sono i pazienti guariti. 47.637 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 236.781 così suddivisi:

90.724 nella Provincia di Bari;

23.406 nella Provincia di Bat;

17.811 nella Provincia di Brindisi;

42.823 nella Provincia di Foggia;

23.675 nella Provincia di Lecce;

37.215 nella Provincia di Taranto;

762 attribuiti a residenti fuori regione;

365 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

