Bollettino Covid, 88 positivi in Puglia su 13.057 test. 16 casi in provincia di Lecce

Ricoveri stabili in Puglia. È scritto nel report dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora, giorno dopo giorno, la pressione sugli Ospedali che gestiscono i pazienti Covid. La percentuale di posti letto occupata dai positivi che hanno bisogno di cure è ferma al 3% in terapia intensiva e al 5% nei reparti di malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Numeri lontani dal tetto massimo fissato dal Governo per far scattare la zona gialla.

Secondo il bollettino epidemiologico, i pazienti ricoverati nei reparti di area non critica passano da 143 a 141. Due nuovi ingressi in terapia intensiva, i positivi più gravi ricoverati in rianimazione passano da 15 a 17.

Sul fronte dei contagi, sono 88 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 13.057 test. I pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 2.596. 0 decessi. Il numero vittime dall’inizio della pandemia in Puglia resta a 6.795.

I nuovi casi sono così divisi: