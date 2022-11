Bollettino Covid, 844 casi in Puglia. 226 in provincia di Lecce

Secondo il bollettino epidemiologico che conta, ogni giorno, i casi Covid in Puglia, sono 844 i tamponi positivi su 6.780 test effettuati nelle ultime 24 ore. 252 in provincia di Bari, al primo posto per numero di contagi. In provincia di Lecce sono 226 i salentini finiti in isolamento. Il report non registra decessi. Il totale delle vittime, da inizio pandemia, è di 9.182.

Casi per provincia:

Provincia di Bari: 252

Provincia di Bat: 57

Provincia di Brindisi: 106

Provincia di Foggia: 80

Provincia di Lecce: 226

Provincia di Taranto: 115

Residenti fuori regione: 8

Provincia in definizione: 0

Per quanto riguarda la casella degli attuali positivi, sono 12.670 (ieri 12.883) i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus. 1.525.676 le persone guarite.

Sul fronte dei ricoveri in Ospedale, i pazienti in area non-critica sono passati da 167 a 162. In terapia intensiva i posti letto occupati sono 10, contro i 9 di ieri.