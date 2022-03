Bollettino Covid, 4.316 casi positivi in Puglia. 1.272 in provincia di Lecce

Sono 4.316 i tamponi positivi su 31.526 test effettuati nelle ultime 24 ore. È il dato sui contagi in Puglia contenuto nel bollettino epidemiologico che, ogni giorno, conta i nuovi casi. La provincia di Bari si è fermata a 1.083. In provincia di Lecce sono 1.272 i salentini finiti in isolamento. Altra giornata nera per i decessi, sono 19. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 7.677.

Sul fronte degli Ospedali, secondo il report che monitora l’andamento dei ricoveri nei reparti dedicati ai pazienti positivi al Covid che hanno bisogno di cure, i positivi in area non critica sono passati da 595 a 593. In terapia intensiva i posti letto occupati sono 36. Ieri erano 31. Per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale di posti letto occupata è scesa al 6% (-1%) in rianimazione. Meno uno anche in malattie infettive, medicina generale e pneumologia, dove il tasso di occupazione è si è fermato al 20% (-1%).

Nella casella degli attuali positivi, i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 77.380. Ieri erano 79.320. 653.488 le persone guarite.

