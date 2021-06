Coronavirus, 123 casi positivi in Puglia. 24 in provincia di Lecce

La curva disegnata dai contagi in Puglia è stabile così come i ricoveri in Ospedale, come è scritto nell’ultimo aggiornamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Secondo l’Agenas, la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupata dai pazienti Covid è stabile al 5% (0%), contro il limite massimo fissato dal Ministero della Salute al 30%. Nessun cambiamento anche nei reparti di area non critica – malattie infettive, medicina generale e pneumologia – dove il tasso di occupazione è fermo al 10% (0%), molto lontano dalla soglia critica del 40%.

Sul fronte dei nuovi casi, contati nel bollettino epidemiologico della Regione, nelle ultime 24 ore su 6.405 test per l’infezione da Covid19 sono stati registrati 123 positivi. Così divisi: 23 in provincia di Bari, 33 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia BAT, 14 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 8 decessi: 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.555.492 test. 230.425 sono i pazienti guariti. 14.877 sono i casi attualmente positivi. Scendono i ricoveri in Ospedale, fermi a 332.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.880, così suddivisi:

94.834 nella Provincia di Bari;

25.458 nella Provincia di Bat;

19.543 nella Provincia di Brindisi;

44.973 nella Provincia di Foggia;

26.731 nella Provincia di Lecce;

39.173 nella Provincia di Taranto;

801 attribuiti a residenti fuori regione;

367 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/S1rTs