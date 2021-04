Bollettino Covid, 815 casi positivi in Puglia. 224 in provincia di Lecce

La Puglia – terzultima nella classifica delle regioni italiane per dosi somministrate – cerca di premere sull’acceleratore per recuperare il tempo perso. Secondo il calendario, oggi comincia la campagna di vaccinazione degli over 60 che hanno confermato l’appuntamento con la prima dose. Ma anche chi non ha “prenotato” potrà presentarsi in uno degli hub allestiti dalla Regione, stando alla circolare arrivata sulla scrivania delle Asl che ha creato non poca confusione tanto che è stato necessario un chiarimento ufficiale. Per evitare assalti, assembramenti, lunghe code e disagi nei centri vaccinali si procederà per classi di età. Insomma, oggi tocca a tutti i 79enni. E solo a loro. Domani ai 78enni. E poi bisognerà attendere altre indicazioni.

Sul fronte dei numeri della terza ondata a preoccupare sono sempre i dati legati agli Ospedali, ancora in difficoltà. Come si legge nel bollettino epidemiologico, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione della Salute Vito Montinaro, su 6.220 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 815 casi positivi: 297 in provincia di Bari, 59 in provincia di Brindisi, 33 nella provincia BAT, 172 in provincia di Foggia, 224 in provincia di Lecce, 26 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 39 decessi: 26 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.007.810 test. 154.541 sono i pazienti guariti.51.576 sono i casi attualmente positivi. Stabili i ricoveri in ospedale, fermi oggi a 2.248, uno in meno di ieri (2.249)

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 211.345 così suddivisi:

82.232 nella Provincia di Bari;

20.596 nella Provincia di Bat;

15.491 nella Provincia di Brindisi;

38.718 nella Provincia di Foggia;

20.470 nella Provincia di Lecce;

32.807 nella Provincia di Taranto;

714 attribuiti a residenti fuori regione;

317 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/buZTY