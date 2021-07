Bollettino Covid, 42 casi positivi su più di 6mila test. 15 in provincia di Lecce

Mentre la curva dei contagi sale e scende in base all’altalena dei nuovi casi scoperti, per la prima volta, dopo settimane di segno meno, il numero delle persone positive ricoverate in Ospedale è tornato a salire (80 come scritto nel bollettino epidemiologico di ieri). Un lieve aumento che pesa sul calcolo dell’Agenas – l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora quotidianamente la situazione nei reparti Covid – secondo cui la percentuale di posti letto occupata dai pazienti è fermo al 2% (0%) in terapia intensiva ed è salito al 3% (+1%) in area non critica che comprende malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Nel report di oggi, scritto sulla basse delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro, su 6.085 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 42 casi positivi: 5 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. 1 caso attribuito a provincia non nota.

Sono stati registrati 2 decessi, uno in provincia di BT e uno in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.761.070 test. 245.690 sono i pazienti guariti. 1.651 sono i casi attualmente positivi. Scendono a 76 i ricoveri in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.999, così suddivisi:

95.327 nella Provincia di Bari;

25.622 nella Provincia di Bat;

19.872 nella Provincia di Brindisi;

45.226 nella Provincia di Foggia;

27.157 nella Provincia di Lecce;

39.596 nella Provincia di Taranto;

822 attribuiti a residenti fuori regione;

377 provincia di residenza non nota.



Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 15.7.2021 è disponibile al link:

http://rpu.gl/CC9Xb