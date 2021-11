Covid, 257 casi positivi in Puglia. 44 in provincia di Lecce. Il bollettino

Stando al bollettino epidemiologico che ogni giorno conta i tamponi positivi, sono 257 i casi positivi registrati in Puglia su 20.242 test effettuati nelle ultime 24 ore. La provincia con più contagi è quella di Foggia, con 60 contagi.

Questa la mappa:

Provincia di Bari: 50

Provincia di Bat: 15

Provincia di Brindisi: 34

Provincia di Foggia: 60

Provincia di Lecce: 44

Provincia di Taranto: 57

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: -4

Leggero aumento degli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 3.946 contro i 3.811 di ieri. Sul fronte degli Ospedali, i pazienti ricoverati in area non critica passano da 152 a 153. Nessun nuovo ingresso in terapia intensiva, dove i positivi che hanno bisogno di cure restano 16. Dati che incidono sul monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Secondo l’Agenas, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 3% in rianimazione. Scende al 5% il tasso di occupazione in malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Numeri lontani dal tetto massimo fissato dal Governo per valutare il passaggio in zona gialla.

Con zero decessi annotati nel bollettino di oggi il numero totale delle vittime dall’inizio della pandemia resta fermo a 6.873, mentre quello delle persone guarite arriva a 266.443.