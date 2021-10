Covid, 210 casi positivi in Puglia. 53 in provincia di Lecce

Continua il calo dei contagi in Puglia come dimostra il monitoraggio della fondazione Gimbe. Nella settimana dal 13 al 19 ottobre si registra una diminuzione dei nuovi casi del -10,2% rispetto a 7 giorni fa. I ricoveri in Ospedale, invece, restano stabili. Per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 4% in terapia intensiva e al 5% in malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Secondo il bollettino epidemiologico, invece, nelle ultime 24 ore i pazienti ricoverati in area non critica sono passati da 132 a 127. Segno meno anche in terapia intensiva, dove i pazienti sono passati da 19 a 16.

Sul fronte dei contagi, sono 210 i casi scoperti su 20.532 test. I pugliesi che stanno facendo i conti con il virus, i cosiddetti attuali positivi, sono 2.160. Tre decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia si ferma a 6.825.

I nuovi casi sono così divisi: