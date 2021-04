Bollettino Covid, 1.056 casi positivi in Puglia. 167 in provincia di Lecce

Mentre i numeri del Coronavirus mostrano segnali incoraggianti, anche sul fronte degli ospedali con i ricoveri in diminuzione, la campagna di vaccinazione dopo aver recuperato il terreno perso è costretta a rallentare, di nuovo, per mancanza di dosi. Le scorte sono quasi finite e la necessità di completare la vaccinazione alle persone fragili e vulnerabili, agli over 80 e agli over 70 hanno costretto le Asl a rimandare di due settimane gli appuntamenti fissati per gli under 69 (Per esempio: vaccinazione prevista per le 08:00 del 28 aprile è rimandata alle 8:00 del 12 maggio; vaccinazione prevista alle ore 10:00 del 30 aprile è rimandata alle ore 8:00 del 14 maggio).

Come è scritto nero su bianco nel bollettino epidemiologico della regione, oggi sono 1.056 i casi positivi scoperti in Puglia su 14.623 test per l’infezione da Covid-19. Così divisi: 194 in provincia di Bari, 145 in provincia di Brindisi, 145 nella provincia BAT, 171 in provincia di Foggia, 167 in provincia di Lecce, 232 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 36 decessi: 9 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.186.084 test. 176.295 sono i pazienti guariti. 48.661 sono i casi attualmente positivi. Stabili i ricoveri in ospedale, fermi a 1.953.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 230.714 così suddivisi:

88.890 nella Provincia di Bari;

22.626 nella Provincia di Bat;

17.234 nella Provincia di Brindisi;

41.825 nella Provincia di Foggia;

22.775 nella Provincia di Lecce;

36.257 nella Provincia di Taranto;

748 attribuiti a residenti fuori regione;

359 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/KLHLp