Bollettino Covid, 5.514 casi positivi in Puglia. 933 in provincia di Lecce

L’aumento dei contagi legato alla variante omicron pesa sugli ospedali, anche se la situazione nei reparti dedicati ai pazienti Covid è sotto controllo. Come dimostra il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che analizza i dati trasmessi dalle Regioni al Ministro della Salute, in Puglia la percentuale di posti letto occupata è salita di un punto, fermandosi al 12% (+1%) in malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Resta stabile al 7% in rianimazione .

Secondo il bollettino epidemiologico che ogni giorno conta i ricoveri, i pazienti in area non critica sono passati da 334 a 364. In terapia intensiva, i posti letto occupati sono 38 contro i 36 di ieri.

Sul fronte dei contagi, sono 5.514 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 71.121 test effettuati. La provincia con più casi è ancora quella di Bari, che ne conta 1.850. In provincia di Lecce sono 933 i salentini finiti in isolamento. Zero i decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia si ferma a 6.993.

Aumentano gli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 41.162 contro i 36.723 di ieri. Cresce il numero delle persone guarite dal virus, a quota 280.205. Ventiquattro ore fa erano 279.130.

