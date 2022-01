Bollettino Covid, in Puglia 3.000 casi positivi. 698 in provincia di Lecce

Il picco dei contagi in Puglia è atteso per la Befana, quando si cominceranno a contare gli ‘effetti’ delle feste, ma l’aumento dei casi legato alla variante omicron – secondo la Fondazione Gimbe dal 22 al 28 dicembre c’è stato un incremento del 94,9% rispetto a sette giorni prima – non sta mettendo sotto pressione gli Ospedali, anche se il tasso di occupazione è tornato a salire. Come scritto nell’ultimo aggiornamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è stabile al 6% (0%) in rianimazione, ma è salita ancora di un punto, fermandosi al 10% (+1%), in malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Secondo il bollettino epidemiologico che traccia i ricoveri, i pazienti in area non critica sono passati da 276 a 278. In terapia intensiva, i posti letto occupati restano 31, come ieri.

Sul fronte dei contagi, sono 3.000 i casi positivi registrati in Puglia su 67.636 test nelle ultime 24 ore. La provincia con più casi è quella di Bari, che ne conta 783. In provincia di Lecce sono 698. Zero i decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia resta fermo a 6.987.

Aumentano gli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 27.367 contro i 24.510 di ieri. Cresce il numero delle persone guarite dal virus, a quota 277.803. Ventiquattro ore fa erano 277.660.

Nuovi casi per provincia: