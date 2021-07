Bollettino Covid, 40 casi positivi in Puglia. 22 in provincia di Lecce

I numeri della Puglia dimostrano che la terza ondata è ormai alle spalle: calano i nuovi contagi e gli attuali positivi, quelle persone che stanno facendo i conti con il Covid19. Anche gli ospedali si stanno lentamente svuotando. Secondo l’Agenas la percentuale di posti letto occupata dai pazienti è scesa al 2% in terapia intensiva ed è stabile al 4% nei reparti di area non critica. Numeri alla mano sono 120 i positivi ricoverati in malattie infettive, medicina generale e pneumologia e 20 in Rianimazione. C’è però l’incognita legata alla variante indiana, o delta, che per il momento non pesa sulla curva dei contagi, ma che bisogna ‘monitorare’ con attenzione.

Un quadro confermato nel bollettino epidemiologico di oggi. Nel report su 6.204 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 40 casi positivi: 5 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.682.225 test. 244.012 sono i pazienti guariti. 2.727 sono i casi attualmente positivi. Scendono a 130 i ricoveri in Ospedale. Uno in meno di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.381 così suddivisi:

95.200 nella Provincia di Bari;

25.591 nella Provincia di Bat;

19.813 nella Provincia di Brindisi;

45.161 nella Provincia di Foggia;

26.950 nella Provincia di Lecce;

39.485 nella Provincia di Taranto;

814 attribuiti a residenti fuori regione;

367 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/1gH3b