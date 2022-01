Covid: 9.757 casi in Puglia. In provincia di Lecce i positivi sono 3.872

La curva dei contagi sembrava aver raggiunto il cosiddetto plateau, quella fase in cui i nuovi casi si mantengono stabili in attesa di iniziare la discesa, ma bisognarà attendere ancora per avere la certezza perché nel bollettino epidemiologico di oggi i positivi registrati in Puglia sono 9.757 su 75.448 test. Ci sono anche i riconteggi: quei 14.647 casi ‘scoperti’ non nelle ultime 24 ore. Il conteggio comprende secondo le nuove regole entrate in vigore, comprende i casi diagnosticati dal 1 gennaio 2022 con i test antigenici rapidi effettuati nelle farmacie.

Certo è che gli ospedali sotto pressione come dimostra l’ultimo aggiornamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la pressione nei reparti Covid sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute. Per l’Agenas, insomma, la percentuale di posti letto occupata ha toccato quota 11% (+1%) in rianimazione, mentre il tetto massimo fissato dal Governo per valutare il passaggio in zona gialla è fissato al 10% . È fermo al 18% il tasso di occupazione in malattie infettive, medicina generale e pneumologia, mentre la soglia critica nei reparti di medicina è del 15%. Con questi dati, uniti all’incidenza dei nuovi casi per 100mila abitanti – l’altro indicatore che pesa sul cambio di colore – la Puglia potrebbe passare in zona gialla.

Nel report, i pazienti ricoverati in area non critica sono passati da 495 a 530. In terapia intensiva, i posti letto occupati sono 56 contro i 53 di ieri.

8 i decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 7.047.

Aumentano, di conseguenza, gli attuali positivi: i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 84.659 contro i 62.901 di ieri. Cresce il numero delle persone guarite dal virus, a quota 303.394. Ventiquattro ore fa erano 300.754.

Nuovi casi per provincia:

Provincia di Bari: 8.631

Provincia di Bat: 2.807

Provincia di Brindisi: 2.601

Provincia di Foggia: 3.111

Provincia di Lecce: 3.872

Provincia di Taranto: 3.103

Residenti fuori regione: 194

Provincia in definizione: 87

* dal 1 gennaio 2022, secondo le nuove regole entrate in vigore, il conteggio comprende i casi diagnosticati a seguito dei test antigenici rapidi effettuati nelle farmacie e registrati nel nostro sistema informativo